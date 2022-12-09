ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает «Свободная пресса», появилась информация, что в зоне проведения специальной военной операции российские войска начали применять новый беспилотный летательный аппарат с новым индексом «Тахион».

Источник ТАСС, приближенный к оборонному ведомству РФ, поделился некоторыми техническими характеристиками нового БПЛА. Новый российский дрон оснащен тепловизором, видео и фотокамерой, что позволяет ему вести наблюдение за позициями врага как в дневное, так и в ночное время суток. Также «Тахион» может выступать и в роли ретранслятора сигнала связи на поле боя.

Длина беспилотника составляет всего 61 сантиметр, а максимальный вес для взлета составляет не более 25 кг. Размах крыла «Тахиона» равен примерно двум метрам. При этом дрон берет на борт до 5 кг полезной нагрузки, подниматься на высоту до 4 км, а автономность полета составляет целых два часа. Максимальная скорость составляет от 100 до 120 км/ч, а радиус боевого применения равен 40 км.

Вам может понравиться

Минобороны: российские военнослужащие одержали победу над бойцами ВСУ в неравном бою

Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, в зоне проведения специальной военной операции российским вооруженными силам удалось одержать победу над украинскими бойцами в неравном бою. Российские бойцы смогли обнаружить группу украинских

СП: Зеленский мечтает создать свою собственную «царь-пушку», чтобы достать до Москвы

Издание «Свободная пресса» сообщает, что киевское руководство желает создать оружие дальнего действия. Отмечается, что Штаты не собираются мешать Киеву заниматься разработкой вооружений «дальнего радиуса действия». Украине уже была предоставлена военная

Германия добавила 18 самоходных гаубиц RCH-155 в список военных поставок для Украины

Правительство Германии официально обновило список военной техники, поставленной или находящейся в процессе поставки в Украину. Наиболее важное дополнение включает поставки 18 самоходных гаубиц KMW RCH-155, сообщает сайт Army Recognition. Перевод