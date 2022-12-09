Как сообщает «Свободная пресса», появилась информация, что в зоне проведения специальной военной операции российские войска начали применять новый беспилотный летательный аппарат с новым индексом «Тахион».

Источник ТАСС, приближенный к оборонному ведомству РФ, поделился некоторыми техническими характеристиками нового БПЛА. Новый российский дрон оснащен тепловизором, видео и фотокамерой, что позволяет ему вести наблюдение за позициями врага как в дневное, так и в ночное время суток. Также «Тахион» может выступать и в роли ретранслятора сигнала связи на поле боя.

Длина беспилотника составляет всего 61 сантиметр, а максимальный вес для взлета составляет не более 25 кг. Размах крыла «Тахиона» равен примерно двум метрам. При этом дрон берет на борт до 5 кг полезной нагрузки, подниматься на высоту до 4 км, а автономность полета составляет целых два часа. Максимальная скорость составляет от 100 до 120 км/ч, а радиус боевого применения равен 40 км.