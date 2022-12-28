В интернете опубликованы кадры, на которых показано как российские военные бьют ракетами по украинским объектам, расположенным на территории Донбасса. Об этом сообщает портал «Русская Весна».

Удар пришелся на Константиновку, этот населенный пункт оккупирован боевиками Киевского режима. После нанесенных ракетных ударов военнослужащими России по объектам врага видно, как разрываются украинские боеприпасы.

Отметим, что населенный пункт Константиновка находится на реке Кривой Торец на территории ДНР. На сегодняшний день Донецкая Народная Республика входит в состав России. Указ о присоединении российский президент Владимир Путин подписал 30 сентября. Сейчас Константиновка занята украинскими вооруженными силами.