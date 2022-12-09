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Как сообщает портал «Русская весна», российский военный вертолет ликвидировал бронированную машину вооруженных сил Украины. Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале под названием «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военкоры сообщают, что российские вертолетчики сначала определили, что ракета прошла мимо запланированной цели, однако, впоследствии убедились, что ракета смогла поразить бронированную машину ВСУ.

Бронетехника ВСУ была обнаружена российскими вертолетчиками с помощью бортового оборудования. После чего цель была взята на сопровождение и по ней отработали ракетой. На кадрах видно, как ракета попадает точно в цель. После чего следует мощный взрыв, а украинская бронированная машина разлетается на куски.

Напомним, что Российская Федерация продолжает проводить специальную военную операцию на территории Украины, которая началась 24 февраля. В рамках которой с 10 октября были возобновлены массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины.

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