Мобилизованными танкистами Западной российской группировки была уничтожена техника противника. Такую информацию сообщает издание «Русская весна». После того, как была пройдена подготовка и боевое слаживание, бойцы танковой роты ВС РФ были отправлены на передовую.

Экипажами российских танков Т-80 во время выполнения боевой задачи использовался рельеф местности. В результате слаженной работы с операторами беспилотников производилась корректировка огня и фиксировались точные попадания. Проведя маневренный бой, экипаж танковой роты Западного военного округа смог уничтожить личный состав и бронетехнику противника.

Напомним, что с 24 февраля Российская Федерация начала проведение специальной военной операции на территории Украины по просьбе глав Луганской и Донецкой Республик с целью защиты мирного населения от регулярного нападения украинских боевиков. Также целью проведения СВО является денацификация и демилитаризация Украины.