Как сообщает URA.ru, танкисты российских вооруженных сил из состава первой Славянской бригады обстреляли украинские позиции особыми «подарочными» снарядами.

Сообщается, что российские танкисты в районе населенного пункта Авдеевка обстреляли позиции бойцов ВСУ с применением особых снарядов. Каждый из танковых снарядов был подписан российскими военнослужащими. Российские снаряды были подписаны следующим образом: «Подарок для ВСУ от всех, кто защищал земли Донбасса», «За наш Донецк» и другими надписями.

Танкисты из первой Славянской бригады решили отомстить противнику за последний обстрел мирного населения Донецка, так как военнослужащие именно этой бригады оказывали помощь пострадавшим мирным жителям города.

Напомним, что украинские вооруженные силы регулярно ведут хаотичный огонь по всем районам города Донецк. В результате постоянных обстрелов страдают мирные граждане и городская инфраструктура.