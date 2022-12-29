На всей территории Украины началась паника из-за рева воздушной тревоги. Сигналы идут по всем областям страны, пишет портал «Русская Весна».

Первые ракеты, выпущенные вооруженными силами РФ, были направлены в сторону Сумской области, информируют украинские СМИ.

Виталий Ким, глава Николаевской области, заявил, что в небе находится тринадцать бомбардировщиков, принадлежащих российским ВКС.

Оперативное командование «Юг» украинских ВС сообщило о ракетоносителях на боевом дежурстве в акватории Черного моря. Они оснащены двадцатью ракетами «Калибр».

Одновременно несколько украинских источников сообщило и о запуске ракет РФ со стороны Каспийского моря.

Алексей Арестович, советник Офиса украинского президента, заявил, что это самая масштабная атака со стороны России за все время СВО.