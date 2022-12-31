Подразделения армии России в южной части Артемовска (укр. Бахмут) в ДНР смогли прорвать оборону ВСУ и зайти в город, пишет портал «Военное дело».

По информации источника, российские десантники вошли в южную часть города. Также бойцам ВС России удалось прорваться в Клещеевку, этот населенный пункт находится южнее Артемовска.

В публикации говорится, что в битве за Артемовск применяются новейшие танки Т-90М «Прорыв».

Ранее военные корреспонденты писали, что российские войска продолжают штурмовать украинские позиции в Артемовске, там ведутся тяжелые бои. Киев при этом признал, что у ВСУ есть огромные потери.

Город Артемовск, переименованный в 2016 году украинским правительством в Бахмут, является важным транспортным узлом в ДНР.