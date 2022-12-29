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Российские военнослужащие в составе Западного военного округа поблизости от села Торское в ДНР смогли ликвидировать группу диверсантов с Украины. Об этом рассказал агентству РИА Новости военный, который имеет позывной «Фрост».

Боец рассказал, что диверсанты сделали попытку спуститься к российским военным. Но наши солдаты всегда находятся на боевом посту. Во время спуска украинцы подсвечивали себе дорогу с помощью фонариков.

Наблюдатель российского подразделения доложил командованию об одной из таких групп. В результате украинских боевиков ликвидировали.

До этого украинскую диверсионно-разведывательную группу взяли около Брянска. Там задержали четырех человек, которые попытались пройти в Брянскую область с территории Украины. Нарушителей схватили и немедленно уничтожили.

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