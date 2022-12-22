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РИА Новости со ссылкой на американское издание Bloomberg сообщают, что авторы опубликованного материала призывают всех обратить внимание на очень важную проблему. Проанализировав энергетический рынок и логистику за последнее полугодие, специалисты пришли к заключению, что санкции не смогли серьезно ослабить Россию и Иран, которые являются главными геополитическими конкурентами коллективного Запада. К тому же санкции привели к тому, что Иран и РФ стали всеми способами укреплять свое сотрудничество с обеих сторон, наращивая торговлю.

Как сообщают авторы Bloomberg, в то время как США, Британия и Бельгия следят за событиями СВО, прислушиваясь к слезным речам Зеленского, Россия совместно с Ираном согласованно занимаются созданием нового транспортного коридора.

Причем специалисты уверены, что данная логистическая цепочка не просто позволит Москве и Тегерану компенсировать свои убытки, нанесенные санкциями. В такой способ они нанесут удар по ранее используемым маршрутам перевозки товаров в Европе.

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