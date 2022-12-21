Как сообщает РИА Новости со ссылкой на туристическую компанию «Мегатур», российские туристы выкупили сотни авиабилетов на рейсы между Владивостоком и Улан-Батором на предновогодние и январские даты.

Первый авиарейс, который вылетит в столицу Монголии, состоится 23 декабря. С таким заявлением выступили в агентстве международного сотрудничества Приморского края. Авиасообщение будет налажено на регулярной основе с частотой авиарейсов один раз в неделю. Продлится данное авиасообщение до 24 февраля 2023 года, однако предусмотрена возможность продления рейсов.

Авиаперевозчиком выступил компания Hunnu Air. Как сообщают сотрудники компании «Мегатур» билеты на данные рейсы уже успели купить сотни российских туристов. По информации российской туристической компании, всего в самолете вмешается 98 пассажиров. Все еще есть семь-восемь свободных мест на рейс, который вылетит 23 декабря. Причем, как отмечает российский туроператор, большая часть туристов проследуют из монгольской столицы далее в направлении КНР, Южной Кореи, Таиланда и Японии.