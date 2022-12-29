Как сообщают РИА Новости, Россия берет верх над Украиной в радиоэлектронной борьбе, истребляя беспилотники ВСУ. Соответствующий материал опубликовало китайское издание Asia Times.

Согласно материалам издания, Королевский объединенный институт оборонных исследований Британии обнародовал данные, касающиеся потерь украинских беспилотников в ходе специальной военной операции. Обозреватель издания Габриэль Онрада сообщает, что 90% дронов, имеющихся у ВСУ до начала СВО, уже летом были сбиты ВС РФ. Именно поэтому Киев был вынужден выпрашивать дополнительные беспилотные летательные аппараты у Штатов и НАТО.

По словам автора материала, войска вооруженных сил Российской Федерации радиоэлектронной борьбы смогли уничтожить большее количество имеющихся у ВСУ БПЛА, тем самым практически обезоружили украинских военных в разведывательных преимуществах. Теперь, по словам автора, украинская армия ведет огонь практически вслепую, тем самым увеличивается расход боеприпасов и «подрывается стратегическое терпение США и НАТО».