Российской армии удалось полностью прекратить снабжение украинских ВС, пишет портал «Царьград», ссылаясь на сообщение Минобороны РФ. Источник заявил, что все объекты, запланированные для ликвидации, уничтожены.

В ведомстве отметили, что цель массированного удара, проведенного 29 декабря, полностью достигнута. Атака была направлена на украинскую систему военного управления и украинские объекты энергетической сферы.

Российские вооруженные силы полностью остановили переброс резервов с западной части Украины. Остановлено производство боеприпасов, украинцы лишились возможности ремонтировать поврежденную военную технику.

Также прервано снабжение украинских ВС. Боевики ВСУ больше не могут получать западное вооружение. В результате повреждения железнодорожных путей все поставки заблокированы в районах тыла.