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Американский журнал Foreign Affairs опубликовал материал, в котором говорится, что Россия и Китай выиграли в борьбе с санкциями Соединенных Штатов Америки.

Агата Демаре, автор публикации и директор лондонского исследовательского центра, считает что эпохе «любимого экономического оружия» Соединенных Штатов наступает конец.

Она указала, что Вашингтон оперировал своими карательными мерами со вседозволенностью и в итоге это привело к мировому сопротивлению.

В качестве примера автор публикации назвала три эффективных меры со стороны России и Китая в ответ на американскую политику санкций.

Она отметила постепенное введение цифровой валюты, формирование новых платежных систем в качестве альтернативы SWIFT, а также проведение сделок полностью без доллара США.

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