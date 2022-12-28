Американский журнал Foreign Affairs опубликовал материал, в котором говорится, что Россия и Китай выиграли в борьбе с санкциями Соединенных Штатов Америки.

Агата Демаре, автор публикации и директор лондонского исследовательского центра, считает что эпохе «любимого экономического оружия» Соединенных Штатов наступает конец.

Она указала, что Вашингтон оперировал своими карательными мерами со вседозволенностью и в итоге это привело к мировому сопротивлению.

В качестве примера автор публикации назвала три эффективных меры со стороны России и Китая в ответ на американскую политику санкций.

Она отметила постепенное введение цифровой валюты, формирование новых платежных систем в качестве альтернативы SWIFT, а также проведение сделок полностью без доллара США.