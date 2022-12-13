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В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что употребление спиртовой настойки, изготовленной из мертвого крота чревато серьезными последсвиями. По сообщению ведомства, употребление данной настойки способно привести к инвалидности и даже к летальному исходу. Именно поэтому Роспотребнадзор предупреждает граждан об опасности данного спиртного напитка.

По информации, предоставленной Роспортребнадзором, кроты являются переносчиком различных инфекционных заболеваний, блох, клещей, глистов и других паразитов. А так как, по словам экспертов, спиртовая среда не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний, то употреблять такого рода продукцию опасно для жизни.

Напомним, что на прошлой неделе пользователь одной из популярных социальных сетей опубликовал информацию о том, что сделал спиртовую настойку из туши мертвого крота. Напиток был назван «кротовухой». В Сети началось активное обсуждение данной спиртовой настойки.

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