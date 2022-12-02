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Как сообщают в издании «Известия» со ссылкой на официальные ведомства, российские авиакомпании получили указание от Роспотребнадзора по ужесточению санитарных и карантинных норм, которые необходимо соблюдать во время обеспечения пассажирских авиарейсов, из-за распространения вирусной геморрагической лихорадки Эбола, разразившейся в Уганде.

Российские авиаперевозчики получили от Роспотребнадзора еще в конце ноября подробные инструкции в случае обнаружения пассажиров, у которых будут выявлены симптомы опасной лихорадки. Также авиакомпании должны были к 1 декабрю начать выполнять дополнительные меры, которые направлены на минимизацию рисков по распространению опасной инфекции.

По информации Роспотребнадзора лихорадка Эбола начала распространяться вне своего обычного ареала существования. Не менее одного случая предположительного заболевания опасным вирусом было выявлено в Великобритании у человека, который недавно вернулся из Африки.

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