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Как сообщает РИА Новости, бывший генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале написал, что ему предстоит пройти операцию из-за ранения, которое он получил в результате обстрела гостиницы, расположенной в Донецке.

Рогозин сообщил, что металлический осколок размером приблизительно 4х3 мм вошел в его тело немного выше правой лопатки. Для его извлечения Рогозину проведут оперативное вмешательство в клинике. Также он добавил, что ранения получили еще несколько близких для него людей.

Напомним, что ранее поступила информация от помощника Дмитрия Рогозина, который сообщал, что бывший глава «Роскосмоса» был ранен осколком в спину в результате обстрела со стороны ВСУ гостиницы в Донецке. В результате полученного ранения Рогозин был госпитализирован. Сообщалось также и о ранениях сопровождавших Рогозина лиц. Помощник экс-главы Рогозина добавил, что по информации, полученной от врачей, осколок невозможно будет достать.

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