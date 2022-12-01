Дмитрий Рогозин рассказал, что, по его мнению, в ходе СВО российские войска обязательно пойдут на Киев. Бывший глава «Роскосмоса» уточнил, что войска ВС РФ не будут освобождать украинскую столицу, они будут именно «брать» ее. Он отметил, что освободительная операция проводится именно на Донбассе. А вот остальные территории Украины придется «брать», как это делалось с Берлином, Будапештом и Веной.

Дмитрий Рогозин уточнил, что вооруженные силы Российской Федерации не могут сейчас остановиться. Ведь иначе, возле границы России будет «накаченная ненавистью и оружием» страна, со стороны которой можно ожидать начало военного конфликта в любое время. Именно поэтому, по мнению Рогозина, каждая цель специальной военной операции должна быть достигнута по максимуму.

Экс-глава «Роскосмоса» уверен, что конечная цель специальной военной операции на Украине – это восстановление территорий «большой единой Родины». Он уверен, что Киев обязан вернуться под контроль России, ведь только так можно будет навести порядок.