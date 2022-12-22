Бывший глава корпорации «Роскосмос» был госпитализирован, однако на данный момент его жизни уже ничего не угрожает. Об этом сообщил сам Дмитрий Рогозин в своем личном Telegram-канале.

РБК сообщает, что руководитель группы военных советников «Царские волки» Рогозин получил ранение в результате артиллерийского обстрела гостиницы «Шеш-Беш», которая находится в городе Донецк, где он отмечал свой день рождения в кругу близких друзей.

Сам Рогозин написал в своем Telegram-канале, что вернувшись с передовой, где они посещали одно из добровольческих подразделений, в узком кругу друзей состоялась рабочая встреча. Он добавил, что в данной гостинице он проживал со своими близкими друзьями все последние месяцы. По его информации, его местоположение стало известно противнику, который и нанес удары высокоточными артиллерийскими снарядами калибра 120 или 155 мм. Также он добавил, что один из осколков вошел в его тело немного выше правой лопатки. Теперь предстоит оперативное вмешательство, отметил Рогозин.