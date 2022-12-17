Журналисты издания «Московский Комсомолец» пообщались с членом главного совета администрации Запорожской области Владимиром Роговым на тему постоянных обстрелов гражданских объектов, которые расположены на территории недавно вошедших в состав Российской Федерации регионов.

Недавно ВСУ обстреляли три частных и четыре многоквартирных дома, а также офисы компании «Чистая вода» в Горловке. Донецку досталось еще больше, по Куйбышевскому, Киевскому и Ворошиловскому районам было выпущено десятки реактивных снарядов из РСЗО «Град». В Запорожской области под обстрел попал гостиничный комплекс, а на Херсонщине – центральный рынок в населенном пункте Олешки.

Владимир Рогов уверен, что прекратить обстрелы можно только одним способом – это планомерно уничтожать всю артиллерию ВСУ. Чем ближе населенный пункт находится к линии фронта, тем интенсивнее обстрелы мирного населения со стороны ВСУ, главная цель которых заключается в создании панических настроений среди гражданских лиц.