Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вооруженными силами Украины продолжается размещение РСЗО на Запорожском направлении. Председатель движения «Мы вместе», член главного совета Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что, таким образом, украинские боевики хотят доказать, что у них достаточное количество РСЗО. Хотя на самом деле огромное количество ракет ежедневно сбивается российскими средствами ПВО.

Рогов уточнил, что украинская сторона ведет активное перемещение HIMARS, MARS-II и MLRS, «любезно» предоставленных Западом. Также они стягивают такие реактивные системы залпового огня, как «Ураган» и «Ольха». По словам Рогова, российские военные сбили около десятка украинских ракет над такими населенными пунктами, как Жовтневое, Комсомольское, Новогоровка.

Ранее Владимир Рогов сообщал, что на Запорожском направлении  российскими военными было уничтожено около десяти украинских РСЗО западного производства. По его мнению, такой результат связан с высоким уровнем работы разведки и улучшением навыков военнослужащих ВС России.

Вам может понравиться

В зоне СВО была ликвидирована Ребекка Мацировски, гражданка США, воевавшая на стороне ВСУ

Как сообщает портал foreigncombatants, 11 декабря в зоне проведения специальной военной операции была уничтожена американская наемница ВСУ по имени Ребекка Мацировски в результате удара из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». Подробности

Артиллерия РФ поражает позиции ВСУ в Херсоне

Как сообщает портал «Военное дело», российская артиллерия обстреляла места дислокации украинских военных подразделений, которые были расположены в промышленной зоне Херсона. В Telegram-канале «Херсонский Вестник» сообщили, что подразделения территориальной обороны ВСУ,

Украинский военный летчик погиб в Бахмуте (Артемовске)

На официальном сайте Миргородского городского совета появилась информация, что в населенном пункте Артемовск (Бахмут) Донецкой Народной Республики погиб украинский летчик Максим Федоров. Соответствующая новость появилась на портале Lenta.ru. Согласно сообщению,