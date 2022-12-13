Вооруженными силами Украины продолжается размещение РСЗО на Запорожском направлении. Председатель движения «Мы вместе», член главного совета Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что, таким образом, украинские боевики хотят доказать, что у них достаточное количество РСЗО. Хотя на самом деле огромное количество ракет ежедневно сбивается российскими средствами ПВО.

Рогов уточнил, что украинская сторона ведет активное перемещение HIMARS, MARS-II и MLRS, «любезно» предоставленных Западом. Также они стягивают такие реактивные системы залпового огня, как «Ураган» и «Ольха». По словам Рогова, российские военные сбили около десятка украинских ракет над такими населенными пунктами, как Жовтневое, Комсомольское, Новогоровка.

Ранее Владимир Рогов сообщал, что на Запорожском направлении российскими военными было уничтожено около десяти украинских РСЗО западного производства. По его мнению, такой результат связан с высоким уровнем работы разведки и улучшением навыков военнослужащих ВС России.