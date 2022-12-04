Как сообщают РИА Новости, Владимир Рогов, представитель администрации Запорожской области заявил, что на подконтрольной Украине территории Запорожской области были серии взрывов. В частности сообщается, что в городе Запорожье были слышны две серии взрывов.

Владимир Рогов написал в своем Телеграм-канале, что в городе ночью было очень громко. Первая волна взрывов произошла в районе 11 часов вечера. После этого была включена сирена. Второй поток взрывов местные жители услышали в районе 00:40. После первого взрыва снова была включена сирена. Рогов подчеркнул, что местное население очень напугано, ведь такого количества прилетов еще в городе не было.

Ранее Владимиром Роговым было сделано заявление, что российскими войсками было поражено место расположения скопление силы ВСУ в Запорожской области. Он уточнил, что прошлой ночью ВС РФ уничтожили здание административного назначения, в котором находились украинские военные. Здание было расположено в пригороде Запорожья с южной стороны.