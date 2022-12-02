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Издание «Газета.ру», ссылаясь на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова сообщило, что боевики ВСУ используют «кочующие» минометы. Их устанавливают на гражданские автомобили, поэтому есть возможность оперативно переезжать с места на место.

При помощи «кочующих» минометов украинские боевики обстреливают российские позиции в районе населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области. По словам Рогова, украинские националисты использовали эту же тактику еще в 2014 году, когда обстреливали Донбасс.

Рогов уточнил, что ВСУ постоянно пользуются этим методом под населенным пунктом Гуляйполе в сторону сел Малиновки и Полтавки. Стоит отметить, что перевозятся эти минометы именно на гражданском транспорте, который был «отжат» у местных. Таким образом, они пытаются вызвать ответ с российской стороны по любым гражданским автомобилям. Это такого рода провокация.

Отметим, что ранее Рогов сообщил о том, что ВС РФ смогли предотвратить прорыв украинских боевиков под Ореховым Запорожской области.

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