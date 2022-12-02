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Как сообщает РИА Новости, вооруженными силами Российской Федерации был нанесен удар по месту базирования украинских подразделений, которое находилось на окраине города Запорожье. Соответствующее заявление было сделано членом главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимиром Роговым.

Рогов сообщил, что прошлой ночью по одному из административных зданий, которое расположено на южных окраинах города Запорожье, был нанесен удар. Рогов заявил, что административное здание использовалось как место дислокации личного состава ВСУ.

Также, по его словам, была уничтожена и одна из электрических подстанций, которая находится непосредственно в городе Запорожье. Однако точной информации о последствиях этого удара пока что нет.

Владимир Старух, занимающий пост главы областной администрации Запорожья, сделал заявление, которое подтверждает ракетный удар, однако он также заявил, что жертв в результате удара нет, а пожар был оперативно ликвидирован местными спасателями.

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