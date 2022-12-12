Как сообщает «Российская газета», российские вооруженные силы смогли уничтожить только за прошедшую неделю на Запорожском направлении столько же систем РСЗО западного производства, сколько раньше ВСУ теряли за два месяца. С таким заявлением выступил Владимир Рогов, занимающий пост председателя движения «Мы вместе с Россией».

Рогов сообщил, что в районах населенных пунктов Шевченковское, Григоровка и Кривой Рог за прошедшую неделю было уничтожено около пятнадцати реактивных систем залпового огня HIMARS, MLRS и MARS II. Впервые российская армия смогла уничтожить за неделю такое количество иностранных РСЗО, которое ранее уничтожалось за два месяца.

Владимир Рогов объяснил, что такого результата удалось достичь благодаря активным действиям российской разведки, сведениям от местных жителей, которые пока проживают на территории подконтрольной ВСУ, а также боевому опыту российских военнослужащих. Рогов отметил, что боевые действия делают из российских военнослужащих настоящих профессионалов своего дела.