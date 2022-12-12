ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает «Российская газета», российские вооруженные силы смогли уничтожить только за прошедшую неделю на Запорожском направлении столько же систем РСЗО западного производства, сколько раньше ВСУ теряли за два месяца. С таким заявлением выступил Владимир Рогов, занимающий пост председателя движения «Мы вместе с Россией».

Рогов сообщил, что в районах населенных пунктов Шевченковское, Григоровка и Кривой Рог за прошедшую неделю было уничтожено около пятнадцати реактивных систем залпового огня HIMARS, MLRS и MARS II. Впервые российская армия смогла уничтожить за неделю такое количество иностранных РСЗО, которое ранее уничтожалось за два месяца.

Владимир Рогов объяснил, что такого результата удалось достичь благодаря активным действиям российской разведки, сведениям от местных жителей, которые пока проживают на территории подконтрольной ВСУ, а также боевому опыту российских военнослужащих. Рогов отметил, что боевые действия делают из российских военнослужащих настоящих профессионалов своего дела.

Вам может понравиться

Песков: Россия не видит, чтобы США подталкивали Зеленского к поиску мирного решения конфликта

Как сообщает РИА Новости, не похоже, чтобы Соединенные Штаты Америки призывали украинские власти к поискам мирного решения по разрешению конфликта, так как никаких запросов на подобные разговоры от них не

Американский морпех сменил пол и разрушил этим свою жизнь

Американский военный, который решился на смену пола, очень пожалел о своем поступке. Поэтому он призывает спасать детей от таких серьезных шагов, ведь на сегодняшний день в Штатах «растут как грибы

FP: НАТО сокращает поставки вооружений Киеву, чтобы накопить силы для войны с РФ

Как сообщает «Царьград» со ссылкой на материал американского издания Foreign Policy, западные страны, входящие в блок НАТО, начали уменьшать поставки своих вооружений киевскому режиму, чтобы накопить собственные резервы для будущего