Как сообщает ТАСС со ссылкой на Владимира Рогова, потери 65-й механизированной бригады ВСУ, которая находится на запорожском направлении, оказались настолько значительными, что командование ВСУ приняло решение заменить их на 128-ю горно-штурмовую бригаду.

Во время своего выступления в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» Владимир Рогов рассказал, что 65-я бригада ВСУ имеет постоянное место дислокации в населенном пункте Старичи, которые расположены во Львовской области. Бойцы данной бригады держали оборону на второй линии запорожского направления. Однако, не смотря на это, они понесли огромные потери в личном составе.

Рогов сообщил, что командование ВСУ решило заменить их на бойцов из 128-ой горно-штурмовой бригады, которая постоянно дислоцируется в городе Мукачево Ивано-Франковской области. Таким образом, по словам Рогова, львовских бойцов поменяли на закарпатских, чтобы оборонятся от запорожских.