Как сообщает портал «Военное обозрение», западные средства массовой информации продолжают делать прогнозы по поводу возможных последствий украинского конфликта для всего мира. Отмечается, что все больше зарубежных экспертов сходятся во мнении, что в случае продолжения активных боевых действия на территории Украины, мир может оказаться на грани возникновения нового мирового конфликта.

Например, западный эксперт Роберт Фарли в своей статье отмечает, что по мере приближения к началу следующего 2023 года риск возникновения нового мирового кризиса, который может вылиться в новый мировой конфликт с активными боевыми действиями, постоянно растет.

Фарли отмечает, что продолжение активных боевых действий на территории Украины может стать триггером для возобновления других конфликтов в разных «горячих точках» по всему миру. В пример западный эксперт приводит обострение отношений между двумя странами-участницами НАТО – Турцией и Грецией. Причем лидеры обеих стран обвиняют друг друга в избыточном милитаризме.

Также эксперт отмечает, что обострение отношений между Тайванем, который поддерживают США, и Китаем может вылиться в прямой конфликт между Пекином и Вашингтоном. Фарел напомнил и про непростые отношения на границе Индии и КНР.