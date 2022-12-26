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Грипп является очень коварным заболеванием, так как способен вызвать очень серьезные осложнения в человеческом организме. О самых распространенных и наиболее опасных последствиях гриппа рассказала терапевт Надежда Чернышова.

По словам доктора, одним из самых частых и достаточно серьезных осложнений, которые бывают после того, как человек переболеет гриппом, является миокардит. Миокардит представляет собой воспаление сердечной мышцы. Заболевание проявляется ощущением слабости. Также у человека на фоне миокардита бывает отдышка либо учащенное сердцебиение. И чем раньше человек обратится за медицинской помощью, тем больше шансов того, что специалисты смогут ему помочь. Чернышова отметила, что нарушение сердечного ритма или сердечная недостаточность могут остаться у человека на всю жизнь.

Также врач-терапевт подчеркнула, что грипп может быть осложнен таким коварным заболеванием, как менингит, который представляет собой воспаление мозговых оболочек. Наиболее опасным является одновременное протекание гриппа и данного бактериального заболевания, так как это может привести к летальному исходу.

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