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Как сообщает РИА Новости, украинская энергетическая компания ДТЭК объявила, что в населенных пунктах Киевской области будет продлен режим экстренных отключений потребителей от электроэнергии.

Как сообщают в пресс-службе ДТЭК, режим экстренных отключений электроэнергии в Киевской области необходим для того, чтобы «сбалансировать энергетическую систему Украины и не допустить возникновения новых аварий из-за перегрузки оборудования электросетей».

Украинские энергетики также сообщают, что, к сожалению, пока что нет возможности вернуться к стабилизационным отключениям электроэнергии из-за большого количества повреждений оборудования. Также пресс-служба энергетической компании сообщает, что в столице Украины до сих пор без электричества остается более трех сотен жилых домов.

Напомним, что ранее ДТЭК уже сообщала о подобных мерах, которые были введены в Одессе. При этом украинские энергетики сообщают, что им удалось перейти к графикам стабилизационных отключений в Днепропетровской области.

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