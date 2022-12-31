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Как сообщают военные корреспонденты портала «Русская весна», разведывательная служба Великобритании предупреждает о готовящемся массовом ракетном ударе по объектам, которые находятся на территории Украины, со стороны ВКС РФ. Ракетный удар, по данным британских разведчиков, может быть реализован уже в ближайшее время.

Служба разведки Великобритании заявляет, что, начиная с октября 2022 года, российские вооруженные силы регулярно наносили массированные ракетные удары по территории Украины с перерывами в семь-десять дней. Причем ракетные удары чередовались с запуском ударных БПЛА, что, по мнению британцев, должно было привести к «перегрузке» украинской системы ПВО.

Британские разведчики уверены, что российские вооруженные силы нарушать свой традиционны план обстрелов с перерывами в 10 дней и нанесут массированный ракетный удар уже в ближайшее время, чтобы подавить моральный дух украинцев во время празднования Нового года и Рождества.

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