Российские разведчики, входящие в 6-ю армию ЗВО, ударили по украинцам на укрепленных позициях. Противник был найден в лесу в направлении Купянска, пишет РИА Новости.

Местоположение украинских окопов было обнаружено при помощи беспилотника. После этого российский разведчик, который имеет позывной «Горелый», перенаправил координаты локации ВСУ расчету АГС.

Разведчик заявил, что дрон долетел до окопа, а поскольку присутствует связь с расчетом, сразу же будет произведена корректировка удара.

Российские военные сразу ударили по обнаруженной локации. После того, как расчет начал отходить, был открыт огонь на поражение при помощи стрелкового оружия.

Разведчик российской армии отметил, что он удовлетворен работой, которая была проделана.