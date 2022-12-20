Российский разведчик Иван Порядин из Екатеринбурга побеседовал с журналистами портала URA.RU о низкой эффективности украинских беспилотников, которые они применяют в зоне специальной военной операции. Российский разведчик привел в пример реальную боевую ситуацию.

Боец рассказывает, что во время боя в районе населенного пункта Богородичное, над головами российских военнослужащих постоянно висело несколько украинских коптеров, которые наводили огонь артиллерии ВСУ по позициям российской армии. По словам разведчика, они находились в хорошо замаскированной позиции на склоне горы и вели огонь с мощных СВК, причем после каждого выстрела рядом поднимались клубы пыли и опавшая листва. Однако, украинские коптеры не смогли обнаружить их позицию, и им удалось завершить бой без единой царапины.

По словам Порядина, расстояние до врага было равно примерно одному километру. По его словам, если бы среди украинских военнослужащих был хотя бы один грамотный разведчик с биноклем, то он с легкостью обнаружил бы их позиции.