Британцы, которые помогали украинским беженцам, изначально испытывали чувство радости, но теперь им стало стыдно. Такая информация появилась в материале издания The Daily Mail. Автор материала Дженни Мюррей описала все негативные моменты программы «Дома для Украины», которая была основана в стране в марте 2022 года. Изначально данная идея всем британцам показалась очень хорошей, но на практике оказалось, что все не так радужно.

Во-первых, как сообщает журналист, в стране выросло число бездомных. И причиной этому является огромное количество заехавших украинских беженцев. Во-вторых, британцы, которые приютили украинцев, сейчас больше не могут содержать людей, которым необходим уход и профессиональная помощь. В-третьих, инфляционные процессы, повлекшие за собой экономический кризис, привели к тому, что британцы сами едва могут прожить на свои зарплаты.

В своем материале Мюррей отметила, что гордость и радость британцев за возможность помочь беженцам по итогу превратились в чувство стыда из-за желания вернуть свою привычную жизнь.