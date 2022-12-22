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Как сообщает РИА Новости, вчера в Москве состоялась ежегодная коллегия Министерства обороны РФ, которую также посетил и президент России Владимир Путин. После выступления президента с докладом выступил министр обороны Шойгу, после которого Владимир Путин решил добавить несколько слов.

По словам российского лидера, позиция Российской Федерации на протяжении всего времени была неизменной, она была направлена на выстраивание добрососедских отношений со всеми странами в мире, и в первую очередь с бывшими странами, входившими в состав СССР. Путин отметил, что на протяжении долгих лет после распада Советского Союза, Россия всегда предоставляла и кредиты и энергоносители по низким ценам, однако это не помогло наладить хороших отношений.

Тем временем, как заявил Путин, коллективный Запад всегда рассматривал возможное воссоединение стран славянского мира, как прямую угрозу для своего существования. Именно по этой причине, политика Запада всегда была направлена на разъединение братских народов бывшего СССР. Путин отметил, что в последние годы им удалось достичь определенного успеха в продвижении своей политики на Украине, что и привело к сегодняшним трагическим результатам.

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