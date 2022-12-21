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Российский президент Владимир Путин заявил, что армия страны должна быть снабжена всем необходимым – от современных аптечек до прицелов и качественного обмундирования. Об этом он сказал в ходе проведения заседания коллегии российского Министерства обороны.

Российский лидер отметил, что во время ведения боевых действий не должно быть никаких отвлекающих мелочей. Поэтому бойцы ВС России должны иметь полное оснащение – надежное, удобное и современное.

Владимир Путин уточнил, что оборонному ведомству и Генеральному штабу нужно исходить из существующих потребностей российской армии. Он добавил, что ВС России достаточно финансируются, никаких ограничений тут нет.

Сделал заявление президент и относительно российских беспилотников. Он указал, что все БПЛА должны быть объединены в одну сеть. Также дроны должны быть у всех звеньев ВС – от взводов и до батальонов.

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