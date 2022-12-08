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Как сообщает ФАН, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с заявлением, что лидеры стран Запада просто закрывают глаза на действия киевского режима, которые направлены против России.

По словам российского президента, западные страны упорно не хотят замечать действий киевского режима, однако ответные меры Российской Федерации сразу же вызывают резкую критику со стороны западных лидеров.

Однако Владимир Путин заявил, что информационный шум и неудовлетворенные возгласы западных лидеров, никоим образом, не смогут повлиять на выполнения поставленных боевых задач перед российскими вооруженными силами.

Напомним, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин уже сообщал, что вооруженные силы России начали наносить ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры только в ответ на агрессивные действия украинской стороны.

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