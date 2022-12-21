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Расширенное заседание коллегии Министерства обороны России проводится с участием президента Владимира Путина. В Национальном центре управления обороной должны подвести итоги работы оборонного ведомства и вооруженных сил России за прошедший год, а также должны быть определены главные цели и задачи на следующий 2023 год.

В самом начале заседания российский президент Владимир Путин заявил, что сейчас против Российской Федерации используют свой военный потенциал практически все страны-участники НАТО. Однако, как сказал российский лидер, простые солдаты и офицеры ВС РФ достойно отвечают на современные вызовы непосредственно на поле боя.

Также Владимир Путин заявил, что за время СВО были выявлены вопросы, над которыми необходимо поработать более тщательно. По его словам, в первую очередь, это касается усовершенствования систем связи, автоматизированных систем для управления войсками и вооружениями, а также тактики контрбатарейной борьбы.

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