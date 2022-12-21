Как сообщает «Московский Комсомолец», во время расширенного заседания коллегии Министерства обороны Российской Федерации, которая состоялась в эту среду, президент России Владимир Путин посоветовал оборонному ведомству обратить внимание на критику, которая направлена в их адрес.

Как заявил президент России, представители Министерства обороны должны более пристально обращать внимание на критику в свой адрес. Даже «эмоциональные высказывания» необходимо рассматривать, добавил российский лидер. Путин объяснил, что критику необходимо не только услышать, но и вовремя на нее отреагировать, чтобы решить выявленную проблему.

Также Владимир Путин во время заседания коллегии отметил, что российская сторона получает подробную информацию о том, какие силы и вооружения НАТО применяются против ВС РФ в зоне СВО. Российский лидер призвал Министерство обороны РФ проанализировать полученную информацию, чтобы соответственно повысить качество собственных вооруженных сил.