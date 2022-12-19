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Соответствующее поручение Владимир Путин дал двум ведомствам. Выполнять поручение президента надлежит Министерству образования и науки Российской Федерации, а также Минпросвещению РФ.

Ведомствам предстоит обеспечить включение указанных материалов до лета следующего года. Также поручение подразумевает добавление материалов о геноциде советского народа в федеральные образовательные программы и учебные издания. Отчет о проделанной работе необходимо предоставить до 30 июня 2023 года, затем один раз в год.

Двум министерствам также поручено обеспечить изучение студентами, обучающимися в сфере образования и педагогики, курса «Освещение преступлений нацизма в ХХ-ХХ1 веках в рамках преподавания аудиторных технологий», говорится в инструкции, размещенной на сайте Кремля.

Поручение выдано по итогам 45-го заседания Российского оргкомитета “Победа”, которое состоялось 15 ноября.

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