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Как сообщает в своем материале РИА Новости, вчера Владимир Путин выступил с речью на ежегодной коллегии Министерства обороны, которая прошла в Москве. Российский президент говорил, в том числе и о причинах начала СВО. По его словам, после распада СССР Российская Федерация пыталась выстроить добрососедские отношения со всеми государствами, однако ни кредиты, ни поставка дешевых ресурсов не позволили достигнуть желаемой цели.

Путин подчеркнул, что всегда считал и продолжает считать украинский народ братским, однако, по его мнению, политика третьих стран, направленная на разобщение общего славянского мира, которую послушно исполняли украинские политики и привела к сегодняшнему положению дел.

По словам Путина, Запад всегда рассматривал сначала СССР, а затем и Российскую Федерацию, как угрозу для себя, поэтому всегда стремился раздробить нашу страну. Политика Запада всегда была настроена на разделение, поэтому они не хотели допустить объединение России, Беларуси и Украины ни под каким предлогом. Поэтому, как отмечает российский лидер, сознательная работа западных политиков, направленная на углубления разрыва между славянскими странами, отчасти сработала, что и привело к сегодняшней трагедии.

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