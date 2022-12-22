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Во время выступления на заседании Государственного совета по вопросам реализации молодежной политики президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что волонтеры, оказывающие помощь военнослужащим и мирному населению в зоне специальной военной операции, являются героями и примером для современной молодежи. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент России заявил, что ему особенно хочется отметить всех добровольцев, поддерживающих российских военнослужащих, а также их родных, тех, кто, слушая зов своего сердца, несмотря на риски для жизни, не боится помогать мирному населению в зоне проведения специальной военной операции. По словам Владимира Путина, храбрость этих людей является главным примером для российской молодежи.

Главой государства было также отмечено, что добровольное участие в волонтерских проектах для многих молодых людей является жизненной позицией. Именно поэтому так важно оказывать поддержку такому благородному порыву.

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