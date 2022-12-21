На расширенном заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации президент Владимир Путин заявил, что беспилотные летательные аппараты ВС РФ необходимо интегрировать в единую разведывательную сеть. Президент России подчеркнул, что наличие БПЛА необходимо в каждом армейском звене – от взвода, до батальона.

Владимир путин отметил, что цель противника должна засекаться оперативно а информация должна поступать в подразделения для нанесения ударов в режиме реального времени. А возможность получить информацию с дрона должна быть у любого бойца, который выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Глава государства подчеркнул, что у Российской Федерации имеется большой положительный опыт разработки подводных беспилотных аппаратов, а у промышленных комплексов имеются все возможности для разработки воздушных и наземных аппаратов.

Ранее президентом России было поручено Росавиации провести сертификацию не менее 10 типов беспилотных авиационных систем к сентябрю 2023 года. Первый подобный беспилотник будет сертифицирован к концу текущего года.