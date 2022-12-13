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Как сообщает врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, командование вооруженных сил Украины организовало наступление в окрестностях Красного Лимана, но российские военнослужащие смогли отразить все атаки на свои позиции.

Денис Пушилин уточнил, что военная ситуация на Краснолиманском направлении остается довольно сложной, так как ВСУ постоянно предпринимают попытки организовать наступление. Однако по словам Пушилина, не смотря на все попытки украинских военнослужащих прорвать российскую оборону, военнослужащие ВС РФ твердо стоят на защите своих позиций. Причем при первой же возможности российские войска идут в контратаку.

Напомним, что еще в начале декабря командование ВСУ отправило элитные подразделения украинской армии на Купянское и Краснолиманское направления. Российская разведка сообщила, что на местах уже были замечены представители аэромобильных бригад 80-й и 81-й. Также в районе были обнаружены украинские солдаты из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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