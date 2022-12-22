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В июне 2022 году военные ЛНР вели боевые действия за освобождение Северодонецка. Жители города были вынуждены прятаться в подвалах завода «Азот», там были работники предприятия, женщины с детьми.

Игорь Михайловский, местный житель, рассказал, что находился в бомбоубежище больше трех месяцев. Всего в подвале было около 130 человек, женщин больше, чем мужчин, и около десяти детей.

Мужчина рассказывает, что им запретили ходить по территории комбината, а его сотрудники не имели возможности даже забрать свои личные вещи из цехов. Украинские нацисты начинали стрелять при любом шаге вправо или влево, а людей использовали в качестве живого щита при необходимости.

Позже был открыт зеленый коридор для мирных жителей. Но ВСУ не дали им выйти с территории «Азота».

Заложники полностью были освобождены 27 июня 2022 года.

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