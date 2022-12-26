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В журнале Physical Review Letters (PRL) была опубликована статья о том, что ученым из Нижегородского экономического университета вместе с коллегами из Австралии и Японии удалось построить математическую модель возникновения аномальных «волн-убийц». Как поясняют ученые, данное природное явление несет в себе опасность для прибрежных районов.

Ученым известно, что «волны-убийцы» возникают внезапно. Из-за этого они являются причинами кораблекрушений и повреждений морских платформ. Исследователи смогли объяснить их возникновение механизмом самомодуляции, когда волны могут объединяться в небольшие интенсивные группы без видимого внешнего воздействия.

В результате экспериментов и численных моделирований ученые смогли обнаружить, что встречные волны не ослабляют «волну-убийцу», которая может возникнуть в полях стоячих волн, являющихся результатом отражения от встречных препятствий. Ученые отмечают, что подобный эффект может наблюдаться и в других подобных средах.

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