В журнале Physical Review Letters (PRL) была опубликована статья о том, что ученым из Нижегородского экономического университета вместе с коллегами из Австралии и Японии удалось построить математическую модель возникновения аномальных «волн-убийц». Как поясняют ученые, данное природное явление несет в себе опасность для прибрежных районов.

Ученым известно, что «волны-убийцы» возникают внезапно. Из-за этого они являются причинами кораблекрушений и повреждений морских платформ. Исследователи смогли объяснить их возникновение механизмом самомодуляции, когда волны могут объединяться в небольшие интенсивные группы без видимого внешнего воздействия.

В результате экспериментов и численных моделирований ученые смогли обнаружить, что встречные волны не ослабляют «волну-убийцу», которая может возникнуть в полях стоячих волн, являющихся результатом отражения от встречных препятствий. Ученые отмечают, что подобный эффект может наблюдаться и в других подобных средах.