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Евгений Пригожин направил открытое письмо председателю СовФеда Валентине Матвиенко с просьбой провести в Петербурге выездную комиссию и расследовать антипатриотические действия Смольного. Предприниматель обратил внимание на отказ властей Северной столице захоронить бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова на Аллее Славы.

Дмитрий Меньшиков погиб в зоне проведения специальной военной операции России на Украине. Администрация Санкт-Петербурга во главе с Александром Бегловым отказала Евгению Пригожину похоронить «вагнеровца» с почестями на Аллее Славы в Северной столице.

«Эти отважные герои заслужили воинские почести при погребении. Мы высоко ценим их доблесть, самопожертвование и настоящее мужество в бою», – говорится в открытом письме бизнесмена, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».

Ранее в партии КПРФ ответили на запрос Евгения Викторовича с просьбой помочь решить этот вопрос. Глава пресс-службы партии Евгений Ющенко заявил, что КПРФ внимательно рассмотрит обращение предпринимателя и постарается оказать содействие в вопросе захоронения Меньшикова.

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