Как пишет в своем материале «Взгляд», Владимиру Зеленскому в прямом смысле целовали руки во время его визита в Конгресс США, причем американские политики и чиновники, которые пытались выразить свое скептическое отношение к данному визиту, мгновенно поддавались травле со стороны своих коллег.

Однако даже сторонники украинского президента отмечают, что своих запланированных целей Зеленский добиться не смог. Политические аналитики отмечают, что данный визит преследовал совершенно другие цели, реализация которых может обернуться настоящей трагедией не столько для самого Зеленского, как для Украины и ее народа.

США продемонстрировали всем, что будут и дальше поддерживать Украину в военном и финансовом плане на прежнем уровне, а параллельно зарабатывать на поставках вооружений. Радикально повышать ставки в противостоянии с Россией они не готовы.

Для Зеленского это означает, что его будут поддерживать, пока Украина будет располагать украинцами, которые готовы воевать за интересы США и «лишними территориями». Как только все это закончится, то он станет бесполезным для США и они смогут повторить свой «афганский сценарий». Поэтому «поцелуй Иуды» от Ненси Пелоси не сулит ничего хорошего для Украины.