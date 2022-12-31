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Александр Вучич, глава Сербии, заявил о позиции своей страны относительно санкций, введенных против России.

Сербский президент отметил, что прошедший 2022 год стал сложным для страны, однако ее позиция по антироссийским санкциям остается прежней.

Вучич отметил, что Сербия не поддержала санкционную политику, хотя на страну с Запада оказывалось очень сильное давление. Но с его слов, это принципиальная позиция властей Белграда.

Президент добавил, что его страна и далее будет придерживаться своей позиции, если это не будет угрожать интересам самой Сербии. Но в любом случае государство не собирается легко отрекаться от своих слов и будет стоять до последнего в отстаивании собственных политических взглядов.

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