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Согласно сообщению издания «Газета.ру», значительно повысился спрос на военную экипировку. Об этом сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников. Он отметил, что теперь необходимо сосредоточить внимание на выпуске экипировки.

Лушников отметил, что отдельное внимание необходимо уделить выпуску экипировки. Также стоит учесть тот факт, что наравне с повышенным спросом на военное обмундирование, повысился уровень требований к его эффективности. Так, Алан Лушников подчеркнул, что военнослужащий должен не только быть вооружен современным и эффективным оружием, но и надежно защищен.

Концерном «Калашников» будут также направлены усилия для того, чтобы иметь возможность своевременно снабжать вооруженные силы Российской Федерации высокоточным и стрелковым оружием, и беспилотными летательными аппаратами.

Отметим, что в ноябре текущего года Алан Лушников сообщал о работе над военной экипировкой третьего поколения под названием «Ратник». Работу производит входящее в концерн «Калашников» акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения».

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