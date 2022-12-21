Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает ТАСС, официальный пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила визит украинского президента Владимира Зеленского в США. Как следует из письменного заявления пресс-службы, решение о приглашении украинского лидера в США было принято для демонстрации «неизменного курса США, направленного на поддержку Украины».

Как сообщает пресс-секретарь Карин Жан-Пьер, Джо Байден решил продемонстрировать неизменность курса США направленного на оказание всесторонней поддержке Украины. По этой причине в США был лично приглашен президент Украины Зеленский. По ее словам, после посещения 21 декабря Белого дома, Зеленский должен будет выступить в американском Конгрессе, что должно стать демонстрацией двухпартийной поддержки государства Украины.

Также Жан-Пьер отметила, что американский президент Джо Байден должен будет объявить о новом пакете помощи для Украины, который направлен на укрепление ее безопасности. Пресс-секретарь Белого дома добавила, что визит Зеленского должен продемонстрировать готовность США и дальше помогать Украине в гуманитарной, экономической и военной сфере.

Вам может понравиться

Нарышкин: на Западе ведутся разработки нового биологического оружия

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что на Западе сейчас ведутся активные работы по созданию нового вида биологического оружия. Он также подчеркнул, что рассчитывать на то, что Штаты

Сладков опубликовал кадры уничтожения украинского боевого вертолета под Донецком

Как сообщает «Московский Комсомолец», на Донецком участке фронта был уничтожен очередной боевой вертолет вооруженных сил Украины российскими зенитчиками. Соответствующие кадры уничтожения украинской военной техники были опубликованы в Telegram-канале военного корреспондента

Страны НАТО скрывают участие своих военнослужащих в украинском конфликте

Военный аналитик Юрий кнутов рассказал, что военные из стран Запада, участвуют в боевых действиях на Украине не напрямую, а с помощью использования обходных схем. По словам эксперта, Штаты и НАТО