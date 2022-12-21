Как сообщает ТАСС, официальный пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила визит украинского президента Владимира Зеленского в США. Как следует из письменного заявления пресс-службы, решение о приглашении украинского лидера в США было принято для демонстрации «неизменного курса США, направленного на поддержку Украины».

Как сообщает пресс-секретарь Карин Жан-Пьер, Джо Байден решил продемонстрировать неизменность курса США направленного на оказание всесторонней поддержке Украины. По этой причине в США был лично приглашен президент Украины Зеленский. По ее словам, после посещения 21 декабря Белого дома, Зеленский должен будет выступить в американском Конгрессе, что должно стать демонстрацией двухпартийной поддержки государства Украины.

Также Жан-Пьер отметила, что американский президент Джо Байден должен будет объявить о новом пакете помощи для Украины, который направлен на укрепление ее безопасности. Пресс-секретарь Белого дома добавила, что визит Зеленского должен продемонстрировать готовность США и дальше помогать Украине в гуманитарной, экономической и военной сфере.