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Как считает автор материала издания President Online, венгерский лидер Виктор Орбан выбрал сторону Владимира Путина в вопросе украинского конфликта. По мнению журналиста, Орбан никогда не будет поддерживать киевскую власть, так как в первую очередь заботиться об интересах собственного народа.

На территории современного Закарпатья проживает примерно 140 тысяч этнических венгров. После первой мировой войны Венгрия потеряла эту территорию, и она вошла в состав тогдашней Чехословакии. В 1939 году Венгрия смогла вернуть себе свои земли, однако по итогам Второй Мировой Войны СССР забрали эти земли себе, а позже включил в состав УССР.

Венгрия демонстрирует желание возродить великую Венгрию, именно поэтому антиукраинская позиция Виктора Орбана становится понятной. Председатель общества венгерской культуры Брензович на вопрос о том, действительно ли венгры Закарпатья хотят получить автономию, ответил следующим образом, что «они больше не могут доверять украинскому правительству».

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